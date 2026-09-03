Félix Auger‐Aliassime traîne une blessure depuis le Masters 1000 de Montréal, où il avait été contraint de déclarer forfait, et le Canadien n’était probablement pas à 100 % au moment d’aborder cette rencontre.
Après avoir remporté le premier set au tie‐break, Auger‐Aliassime a progressivement été rattrapé par ses problèmes physiques. Incapable de servir à son meilleur niveau, il a vu sa tâche devenir particulièrement compliquée face à un Karen Khachanov très inspiré ce soir.
Finalement battu en quatre sets (6−7, 6–3, 6–2, 6–2), le Canadien, tête de série numéro 3, quitte donc prématurément un US Open décidément rempli de surprises depuis le début du tournoi.
De son côté, Khachanov poursuit sa route et affrontera le vainqueur du match entre le Français Benjamin Bonzi et le Mexicain Ignacio Buse pour une place en huitièmes de finale.
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 21:37