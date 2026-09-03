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Un des préten­dants au titre blessé et balayé dès le deuxième tour !

Par
Antoine Touchard
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1983

Félix Auger‐Aliassime traîne une bles­sure depuis le Masters 1000 de Montréal, où il avait été contraint de déclarer forfait, et le Canadien n’était proba­ble­ment pas à 100 % au moment d’aborder cette rencontre.

Après avoir remporté le premier set au tie‐break, Auger‐Aliassime a progres­si­ve­ment été rattrapé par ses problèmes physiques. Incapable de servir à son meilleur niveau, il a vu sa tâche devenir parti­cu­liè­re­ment compli­quée face à un Karen Khachanov très inspiré ce soir.

Finalement battu en quatre sets (6−7, 6–3, 6–2, 6–2), le Canadien, tête de série numéro 3, quitte donc préma­tu­ré­ment un US Open déci­dé­ment rempli de surprises depuis le début du tournoi.

De son côté, Khachanov pour­suit sa route et affron­tera le vain­queur du match entre le Français Benjamin Bonzi et le Mexicain Ignacio Buse pour une place en huitièmes de finale.

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 21:37

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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