Félix Auger‐Aliassime traîne une bles­sure depuis le Masters 1000 de Montréal, où il avait été contraint de déclarer forfait, et le Canadien n’était proba­ble­ment pas à 100 % au moment d’aborder cette rencontre.

Après avoir remporté le premier set au tie‐break, Auger‐Aliassime a progres­si­ve­ment été rattrapé par ses problèmes physiques. Incapable de servir à son meilleur niveau, il a vu sa tâche devenir parti­cu­liè­re­ment compli­quée face à un Karen Khachanov très inspiré ce soir.

Finalement battu en quatre sets (6−7, 6–3, 6–2, 6–2), le Canadien, tête de série numéro 3, quitte donc préma­tu­ré­ment un US Open déci­dé­ment rempli de surprises depuis le début du tournoi.

🤔 ¿ESTO FUE UNA SORPRESA ?



Karen Khachanov derrotó a Felix Auger‐Aliassime por 6–7 (5), 6–3, 6–2 y 6–2 en segunda ronda del US Open.



Es la primera vez que el ruso vence a un Top 5 en Grand Slam. pic.twitter.com/dIjuMzRhKm — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 3, 2026

De son côté, Khachanov pour­suit sa route et affron­tera le vain­queur du match entre le Français Benjamin Bonzi et le Mexicain Ignacio Buse pour une place en huitièmes de finale.