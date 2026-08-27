Numéro 3 fran­çais et 30e mondial, Ugo Humbert a été contraint de déclarer forfait pour l’US Open (30 août au 13 septembre).

« Malheureusement, je ne pour­rais pas parti­ciper à l’US Open cette année. Je suis de nouveau gêné par mon dos et ne peut pas être compé­titif pour le dernier Grand Chelem de l’année. Place aux soins et à très bientôt sur les courts », a expliqué le joueur de 28 ans sur Instagram.

L’an dernier, Humbert avait été éliminé au premier tour à Flushing Meadows, où il n’a d’ailleurs jamais dépassé le deuxième tour.

Un forfait de plus dans le top 30 après ceux de Jannik Sinner et d’Alejandro Davidovich Fokina.