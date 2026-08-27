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Un forfait de plus dans le top 30, et c’est un Français !

Par
Baptiste Mulatier
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Numéro 3 fran­çais et 30e mondial, Ugo Humbert a été contraint de déclarer forfait pour l’US Open (30 août au 13 septembre). 

« Malheureusement, je ne pour­rais pas parti­ciper à l’US Open cette année. Je suis de nouveau gêné par mon dos et ne peut pas être compé­titif pour le dernier Grand Chelem de l’année. Place aux soins et à très bientôt sur les courts », a expliqué le joueur de 28 ans sur Instagram. 

L’an dernier, Humbert avait été éliminé au premier tour à Flushing Meadows, où il n’a d’ailleurs jamais dépassé le deuxième tour. 

Un forfait de plus dans le top 30 après ceux de Jannik Sinner et d’Alejandro Davidovich Fokina. 

Publié le jeudi 27 août 2026 à 12:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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