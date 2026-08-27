Numéro 3 français et 30e mondial, Ugo Humbert a été contraint de déclarer forfait pour l’US Open (30 août au 13 septembre).
« Malheureusement, je ne pourrais pas participer à l’US Open cette année. Je suis de nouveau gêné par mon dos et ne peut pas être compétitif pour le dernier Grand Chelem de l’année. Place aux soins et à très bientôt sur les courts », a expliqué le joueur de 28 ans sur Instagram.
L’an dernier, Humbert avait été éliminé au premier tour à Flushing Meadows, où il n’a d’ailleurs jamais dépassé le deuxième tour.
Un forfait de plus dans le top 30 après ceux de Jannik Sinner et d’Alejandro Davidovich Fokina.
Publié le jeudi 27 août 2026 à 12:05