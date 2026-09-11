Déjà assurée de s’emparer de la première place mondiale lundi prochain, Elena Rybakina s’est qualifiée en finale de l’US Open grâce à sa victoire contre la « chouchoute » du public, Coco Gauff : 3–6, 6–4, 6–4, en 2h10 de jeu.
Une victoire qui a forcément quelque peu refroidi l’ambiance dans les tribunes, le public new‐yorkais ayant largement pris fait et cause pour la jeune Américaine. De quoi faire de Rybakina la « gâcheuse de fête » malgré elle, comme l’a souligné un journaliste en conférence de presse.
Question : « Affronter une favorite du public… On sait tous, même les fans savent que le tennis n’est pas une partie de plaisir. Tout est question de victoire ou de défaite. Tout peut arriver. Mais pour être honnête, je n’ai jamais vu un stade se vider aussi vite que celui‐ci. Comment te sens‐tu dans ce rôle, en tant que ‘gâcheuse de fête’ ? »
Elena Rybakina : « Je ne sais pas, pour être honnête. J’ai l’impression que c’était un super match. Bien sûr, beaucoup de gens aujourd’hui voulaient que Coco gagne. C’est normal. Au début, j’ai trouvé que l’ambiance était très agréable. Ce n’est qu’à la fin, quand je menais dans le troisième set, que le public a vraiment soutenu Coco. Mais j’ai essayé de me concentrer sur moi‐même. J’ai essayé de ne pas écouter. Je pense que c’était aussi mon premier match sur le court Ashe en soirée. J’ai apprécié l’ambiance, même si le public était majoritairement en faveur de Coco. »
En finale samedi, Elena Rybakina affrontera la double tenante du titre, qu’elle est déjà assurée de remplacer sur le trône du tennis mondial lundi prochain, Aryna Sabalenka.
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 09:58