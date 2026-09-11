Déjà assurée de s’emparer de la première place mondiale lundi prochain, Elena Rybakina s’est quali­fiée en finale de l’US Open grâce à sa victoire contre la « chou­choute » du public, Coco Gauff : 3–6, 6–4, 6–4, en 2h10 de jeu.

Une victoire qui a forcé­ment quelque peu refroidi l’ambiance dans les tribunes, le public new‐yorkais ayant large­ment pris fait et cause pour la jeune Américaine. De quoi faire de Rybakina la « gâcheuse de fête » malgré elle, comme l’a souligné un jour­na­liste en confé­rence de presse.

Question : « Affronter une favo­rite du public… On sait tous, même les fans savent que le tennis n’est pas une partie de plaisir. Tout est ques­tion de victoire ou de défaite. Tout peut arriver. Mais pour être honnête, je n’ai jamais vu un stade se vider aussi vite que celui‐ci. Comment te sens‐tu dans ce rôle, en tant que ‘gâcheuse de fête’ ? »

Elena Rybakina : « Je ne sais pas, pour être honnête. J’ai l’impression que c’était un super match. Bien sûr, beau­coup de gens aujourd’hui voulaient que Coco gagne. C’est normal. Au début, j’ai trouvé que l’ambiance était très agréable. Ce n’est qu’à la fin, quand je menais dans le troi­sième set, que le public a vrai­ment soutenu Coco. Mais j’ai essayé de me concen­trer sur moi‐même. J’ai essayé de ne pas écouter. Je pense que c’était aussi mon premier match sur le court Ashe en soirée. J’ai apprécié l’ambiance, même si le public était majo­ri­tai­re­ment en faveur de Coco. »

En finale samedi, Elena Rybakina affron­tera la double tenante du titre, qu’elle est déjà assurée de remplacer sur le trône du tennis mondial lundi prochain, Aryna Sabalenka.