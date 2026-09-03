Carlos Alcaraz s’est qualifié pour le troi­sième tour après deux premiers matchs convain­cants et, surtout, sans la moindre alerte physique jusqu’à présent. Pourtant, une infor­ma­tion vient de tomber et mérite forcé­ment d’être surveillée.

En effet, un jour­na­liste espa­gnol parti­cu­liè­re­ment bien informé et présent sur place à l’US Open a indiqué sur son compte X que le prodige espa­gnol ne se rendrait pas sur les courts d’entraînement ce jeudi.

Carlos Alcaraz no hará trabajo en pista hoy. — Germán R. Abril (@gerebit0) September 3, 2026

« Carlos Alcaraz ne fera pas de travail sur le court aujourd’hui » a déclaré le journaliste…

Une déci­sion qui pour­rait simple­ment corres­pondre à une journée de repos programmée après ses deux premières rencontres. Mais elle pour­rait égale­ment cacher une petite alerte physique survenue lors de son deuxième tour.

Pour le moment, diffi­cile donc d’en tirer la moindre conclu­sion. Il faudra attendre les prochaines heures pour en savoir davan­tage sur l’état physique de l’Espagnol…