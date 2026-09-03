Carlos Alcaraz s’est qualifié pour le troisième tour après deux premiers matchs convaincants et, surtout, sans la moindre alerte physique jusqu’à présent. Pourtant, une information vient de tomber et mérite forcément d’être surveillée.
En effet, un journaliste espagnol particulièrement bien informé et présent sur place à l’US Open a indiqué sur son compte X que le prodige espagnol ne se rendrait pas sur les courts d’entraînement ce jeudi.
« Carlos Alcaraz ne fera pas de travail sur le court aujourd’hui » a déclaré le journaliste…
Une décision qui pourrait simplement correspondre à une journée de repos programmée après ses deux premières rencontres. Mais elle pourrait également cacher une petite alerte physique survenue lors de son deuxième tour.
Pour le moment, difficile donc d’en tirer la moindre conclusion. Il faudra attendre les prochaines heures pour en savoir davantage sur l’état physique de l’Espagnol…
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 21:10