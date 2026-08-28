Comme toutes les années, l’US Open apporte son lot de forfaits après une saison éprouvante.
Alors que le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, et trois autres joueurs du Top 30 (Joao Fonseca, Alejandro Davidovich Fokina et Ugo Humbert) ont dû renoncer au dernier Grand Chelem de l’année, l’inquiétude monte concernant l’actuel 20e joueur mondial, Casper Ruud.
En délicatesse avec son dos, le Norvégien a été contraint de stopper son entraînement à seulement trois jours du début de l’US Open, comme cela a été rapporté par plusieurs observateurs, vidéo à l’appui.
😢😢😢— Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 26, 2026
Today’s practice session with Etcheverry was supposed to last for two hours. Casper stopped it after 50 minutes — 11 minutes after they began playing practice games. He just couldn’t serve and even groundstrokes seemed to cause considerable pain. https://t.co/JrRIiy0435 pic.twitter.com/pkGxeSxUjg
« La séance d’entraînement d’aujourd’hui avec Etcheverry devait durer deux heures. Casper l’a interrompue au bout de 50 minutes, soit 11 minutes après le début des matchs d’entraînement. Il n’arrivait tout simplement pas à servir et même ses coups de fond de court semblaient lui causer une douleur considérable. »
En cas de forfait du finaliste de l’édition 2022, ce serait un nouveau dur pour les organisateurs du Grand Chelem new‐yorkais.
Publié le vendredi 28 août 2026 à 11:39