Comme toutes les années, l’US Open apporte son lot de forfaits après une saison éprouvante.

Alors que le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, et trois autres joueurs du Top 30 (Joao Fonseca, Alejandro Davidovich Fokina et Ugo Humbert) ont dû renoncer au dernier Grand Chelem de l’année, l’in­quié­tude monte concer­nant l’ac­tuel 20e joueur mondial, Casper Ruud.

En déli­ca­tesse avec son dos, le Norvégien a été contraint de stopper son entraî­ne­ment à seule­ment trois jours du début de l’US Open, comme cela a été rapporté par plusieurs obser­va­teurs, vidéo à l’appui.

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Today’s prac­tice session with Etcheverry was supposed to last for two hours. Casper stopped it after 50 minutes — 11 minutes after they began playing prac­tice games. He just couldn’t serve and even ground­strokes seemed to cause consi­de­rable pain. https://t.co/JrRIiy0435 pic.twitter.com/pkGxeSxUjg — Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 26, 2026

« La séance d’en­traî­ne­ment d’au­jourd’hui avec Etcheverry devait durer deux heures. Casper l’a inter­rompue au bout de 50 minutes, soit 11 minutes après le début des matchs d’en­traî­ne­ment. Il n’ar­ri­vait tout simple­ment pas à servir et même ses coups de fond de court semblaient lui causer une douleur considérable. »

En cas de forfait du fina­liste de l’édi­tion 2022, ce serait un nouveau dur pour les orga­ni­sa­teurs du Grand Chelem new‐yorkais.