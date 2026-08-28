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Un nouveau forfait majeur se dessine : « Il n’ar­ri­vait tout simple­ment pas à servir et même ses coups de fond de court semblaient lui causer une douleur considérable »

Par
Thomas S
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Comme toutes les années, l’US Open apporte son lot de forfaits après une saison éprouvante.

Alors que le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, et trois autres joueurs du Top 30 (Joao Fonseca, Alejandro Davidovich Fokina et Ugo Humbert) ont dû renoncer au dernier Grand Chelem de l’année, l’in­quié­tude monte concer­nant l’ac­tuel 20e joueur mondial, Casper Ruud.

En déli­ca­tesse avec son dos, le Norvégien a été contraint de stopper son entraî­ne­ment à seule­ment trois jours du début de l’US Open, comme cela a été rapporté par plusieurs obser­va­teurs, vidéo à l’appui. 

« La séance d’en­traî­ne­ment d’au­jourd’hui avec Etcheverry devait durer deux heures. Casper l’a inter­rompue au bout de 50 minutes, soit 11 minutes après le début des matchs d’en­traî­ne­ment. Il n’ar­ri­vait tout simple­ment pas à servir et même ses coups de fond de court semblaient lui causer une douleur considérable. »

En cas de forfait du fina­liste de l’édi­tion 2022, ce serait un nouveau dur pour les orga­ni­sa­teurs du Grand Chelem new‐yorkais. 

Publié le vendredi 28 août 2026 à 11:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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