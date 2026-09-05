Grosse surprise à l’US Open.
Alors qu’il menait deux sets à zéro, Taylor Fritz a été totalement renversé par Francisco Cerundolo au troisième tour de l’US Open : 3–6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–4. en 3h42 de jeu.
ABAJO, PERO NUNCA FUERA 🤩— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026
Francisco Cerúndolo se lleva la victoria en contra de Fritz pic.twitter.com/oZpTF8j6oV
Finaliste en 2024 à Flushing Meadows, l’Américain laisse filer une belle opportunité dans un tableau particulièrement ouvert. Une élimination qui fait aussi les affaires d’Alexander Zverev, qui aurait potentiellement pu retrouver le 10e joueur mondial en demi‐finales.
Fritz est ainsi le quatrième joueur du Top 10 à quitter prématurément l’US Open, après Novak Djokovic, Felix Auger‐Aliassime et Alex de Minaur.
Les États‐Unis voient s’éloigner, pour cette quinzaine, l’un de leurs principaux espoirs de succéder à Andy Roddick, dernier Américain à avoir remporté un titre du Grand Chelem chez les hommes, à l’US Open 2003.
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 21:32