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Un préten­dant au titre éliminé après avoir mené deux manches à rien !

Par
Baptiste Mulatier
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Grosse surprise à l’US Open. 

Alors qu’il menait deux sets à zéro, Taylor Fritz a été tota­le­ment renversé par Francisco Cerundolo au troi­sième tour de l’US Open : 3–6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–4. en 3h42 de jeu. 

Finaliste en 2024 à Flushing Meadows, l’Américain laisse filer une belle oppor­tu­nité dans un tableau parti­cu­liè­re­ment ouvert. Une élimi­na­tion qui fait aussi les affaires d’Alexander Zverev, qui aurait poten­tiel­le­ment pu retrouver le 10e joueur mondial en demi‐finales.

Fritz est ainsi le quatrième joueur du Top 10 à quitter préma­tu­ré­ment l’US Open, après Novak Djokovic, Felix Auger‐Aliassime et Alex de Minaur.

Les États‐Unis voient s’éloigner, pour cette quin­zaine, l’un de leurs prin­ci­paux espoirs de succéder à Andy Roddick, dernier Américain à avoir remporté un titre du Grand Chelem chez les hommes, à l’US Open 2003.

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 21:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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