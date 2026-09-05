Grosse surprise à l’US Open.

Alors qu’il menait deux sets à zéro, Taylor Fritz a été tota­le­ment renversé par Francisco Cerundolo au troi­sième tour de l’US Open : 3–6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–4. en 3h42 de jeu.

ABAJO, PERO NUNCA FUERA 🤩



Francisco Cerúndolo se lleva la victoria en contra de Fritz pic.twitter.com/oZpTF8j6oV — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Finaliste en 2024 à Flushing Meadows, l’Américain laisse filer une belle oppor­tu­nité dans un tableau parti­cu­liè­re­ment ouvert. Une élimi­na­tion qui fait aussi les affaires d’Alexander Zverev, qui aurait poten­tiel­le­ment pu retrouver le 10e joueur mondial en demi‐finales.

Fritz est ainsi le quatrième joueur du Top 10 à quitter préma­tu­ré­ment l’US Open, après Novak Djokovic, Felix Auger‐Aliassime et Alex de Minaur.

Les États‐Unis voient s’éloigner, pour cette quin­zaine, l’un de leurs prin­ci­paux espoirs de succéder à Andy Roddick, dernier Américain à avoir remporté un titre du Grand Chelem chez les hommes, à l’US Open 2003.