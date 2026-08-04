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Une ancienne lauréate du tournoi déclare forfait !

Par
Antoine Touchard
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1978

C’est un véri­table coup dur qui vient de tomber : une ancienne cham­pionne de l’US Open est contrainte de déclarer forfait et ne pourra pas défendre ses chances lors de cette édition.

Il s’agit d’Emma Raducanu, sacrée en 2021 après sa victoire en finale face à la Canadienne Leylah Fernandez.

La Britannique, qui traverse une saison 2026 compli­quée, ne serait pas encore tota­le­ment remise de sa bles­sure. Elle aurait donc préféré renoncer afin de ne prendre aucun risque, selon les infor­ma­tions du jour­na­liste José Morón, publiées sur son compte X.

Toujours selon cette même source, Raducanu souf­fri­rait d’une frac­ture de stress à la jambe, une bles­sure qui l’empêcherait de parti­ciper au dernier Grand Chelem de la saison.

Publié le mardi 4 août 2026 à 14:27

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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