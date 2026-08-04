C’est un véri­table coup dur qui vient de tomber : une ancienne cham­pionne de l’US Open est contrainte de déclarer forfait et ne pourra pas défendre ses chances lors de cette édition.

Il s’agit d’Emma Raducanu, sacrée en 2021 après sa victoire en finale face à la Canadienne Leylah Fernandez.

La Britannique, qui traverse une saison 2026 compli­quée, ne serait pas encore tota­le­ment remise de sa bles­sure. Elle aurait donc préféré renoncer afin de ne prendre aucun risque, selon les infor­ma­tions du jour­na­liste José Morón, publiées sur son compte X.

No corren los mejores tiempos para Emma Raducanu.



La britá­nica lleva un año abso­lu­ta­mente horrible en cuanto a problemas a nivel físico, habiendo jugado poquí­simo, pero ahora se añade que NO estará en el US Open.



Una frac­tura por estrés en la pierna ha sido la causa. pic.twitter.com/oJ2lL64T0n — José Morón (@jmgmoron) August 3, 2026

Toujours selon cette même source, Raducanu souf­fri­rait d’une frac­ture de stress à la jambe, une bles­sure qui l’empêcherait de parti­ciper au dernier Grand Chelem de la saison.