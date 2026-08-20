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Une ancienne légende Argentine supplie Carlos Alcaraz : « Ne joue pas, Carlitos ! Ne joue pas ! Commence en Asie comme je te l’ai dit »

Par
Antoine Touchard
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C’est le sujet qui agite le monde du tennis depuis plusieurs semaines : Carlos Alcaraz sera‐t‐il suffi­sam­ment remis pour disputer l’US Open, qui débu­tera le 30 août ?

Une chose est sûre, l’Espagnol semble tout mettre en œuvre pour être en mesure de parti­ciper au Grand Chelem new‐yorkais. Une volonté qui inquiète notam­ment l’ancienne gloire du tennis argentin, José Luis « Batata » Clerc.

Lors d’une émis­sion d’ESPN Tennis Argentine, l’ancien joueur a ainsi supplié Carlos Alcaraz de ne prendre aucun risque avec sa santé et de repousser son retour à la tournée asiatique.

Reste désor­mais à savoir si Alcaraz écou­tera ce conseil ou s’il tentera malgré tout d’être présent à New York.

Publié le jeudi 20 août 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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