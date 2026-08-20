C’est le sujet qui agite le monde du tennis depuis plusieurs semaines : Carlos Alcaraz sera‐t‐il suffisamment remis pour disputer l’US Open, qui débutera le 30 août ?
Une chose est sûre, l’Espagnol semble tout mettre en œuvre pour être en mesure de participer au Grand Chelem new‐yorkais. Une volonté qui inquiète notamment l’ancienne gloire du tennis argentin, José Luis « Batata » Clerc.
Lors d’une émission d’ESPN Tennis Argentine, l’ancien joueur a ainsi supplié Carlos Alcaraz de ne prendre aucun risque avec sa santé et de repousser son retour à la tournée asiatique.
Reste désormais à savoir si Alcaraz écoutera ce conseil ou s’il tentera malgré tout d’être présent à New York.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 09:11