Le tournoi du double mixte de l’US Open fera prochainement son retour, à la fin du mois d’août, outre‐Atlantique.
L’an dernier, il avait fait beaucoup parler de lui, puisqu’une pluie de stars s’était engagée dans cette édition, ce qui avait fait réagir les spécialistes de la discipline.
Cette année encore, le plateau sera relevé, mais une paire semble attirer davantage l’attention que les autres.
En effet, le tournoi a dévoilé l’entry list des joueurs et joueuses engagés.
Une association fait particulièrement parler : celle des multiples vainqueurs en Grand Chelem, Aryna Sabalenka et Novak Djokovic.
Outre les nombreux moments de complicité partagés sur les réseaux sociaux et en dehors des courts, il faudra observer l’alchimie entre la Biélorusse et le Serbe une fois sur le terrain.
À noter qu’Alexander Zverev, récent vainqueur de Roland‐Garros et finaliste du dernier Wimbledon, sera associé à l’Américaine Taylor Townsend.
Actuellement en tournée d’adieu, Kei Nishikori fera équipe avec sa compatriote Naomi Osaka.
Une deuxième édition consécutive du double mixte réunissant toutes les plus grandes stars de simple du circuit, qui promet un spectacle de haut niveau à Flushing Meadows.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 11:26