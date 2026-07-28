Le tournoi du double mixte de l’US Open fera prochai­ne­ment son retour, à la fin du mois d’août, outre‐Atlantique.

L’an dernier, il avait fait beau­coup parler de lui, puis­qu’une pluie de stars s’était engagée dans cette édition, ce qui avait fait réagir les spécia­listes de la discipline.

Cette année encore, le plateau sera relevé, mais une paire semble attirer davan­tage l’at­ten­tion que les autres.

Star‐studded entry list ! 🤩



These teams have offi­cially entered into the 2026 US Open Mixed Doubles Championship presented by Vital Proteins. pic.twitter.com/MPKjgw74h0 — US Open Tennis (@usopen) July 27, 2026

En effet, le tournoi a dévoilé l’entry list des joueurs et joueuses engagés.

Une asso­cia­tion fait parti­cu­liè­re­ment parler : celle des multiples vain­queurs en Grand Chelem, Aryna Sabalenka et Novak Djokovic.

Outre les nombreux moments de compli­cité partagés sur les réseaux sociaux et en dehors des courts, il faudra observer l’al­chimie entre la Biélorusse et le Serbe une fois sur le terrain.

À noter qu’Alexander Zverev, récent vain­queur de Roland‐Garros et fina­liste du dernier Wimbledon, sera associé à l’Américaine Taylor Townsend.

Actuellement en tournée d’adieu, Kei Nishikori fera équipe avec sa compa­triote Naomi Osaka.

Une deuxième édition consé­cu­tive du double mixte réunis­sant toutes les plus grandes stars de simple du circuit, qui promet un spec­tacle de haut niveau à Flushing Meadows.