C’est l’une des surprises parmi les joueurs quali­fiés pour les huitièmes de finale : Tomás Martín Etcheverry. L’Argentin a disposé de son compa­triote Mariano Navone en trois manches, 6–4, 6–4, 6–3, lui qui avait créé l’une des sensa­tions du tournoi en élimi­nant Novak Djokovic dès le premier tour.

Une élimi­na­tion qui a forcé­ment ouvert cette partie du tableau et dont Etcheverry a parfai­te­ment su profiter. Plus à l’aise habi­tuel­le­ment sur terre battue, le 32e mondial semble avoir retrouvé toutes ses sensa­tions cette semaine à New York après une période plus compli­quée et plusieurs défaites lors de la tournée nord‐américaine.

Après sa quali­fi­ca­tion, l’Argentin n’a d’ailleurs pas caché son bonheur de retrouver la deuxième semaine d’un Grand Chelem. Une perfor­mance qui a égale­ment une saveur toute parti­cu­lière avec la présence de son père au bord du court, lui qui traverse actuel­le­ment une période difficile.

« Pour moi, c’est super spécial d’être en deuxième semaine d’un Grand Chelem. J’avais perdu plusieurs fois au troi­sième tour. J’ai gagné beau­coup de points impor­tants au service et, en plus, je savais que j’allais peut‐être être mieux physi­que­ment grâce aux matchs qu’il avait joués. Je venais de plusieurs défaites et j’ai retrouvé mon tennis. Ça me motive que mon papa soit là, il traverse une situa­tion compli­quée. Je joue pour lui. Je suis très heureux », a déclaré Tomás Martín Etcheverry.