C’est l’une des surprises parmi les joueurs qualifiés pour les huitièmes de finale : Tomás Martín Etcheverry. L’Argentin a disposé de son compatriote Mariano Navone en trois manches, 6–4, 6–4, 6–3, lui qui avait créé l’une des sensations du tournoi en éliminant Novak Djokovic dès le premier tour.
Une élimination qui a forcément ouvert cette partie du tableau et dont Etcheverry a parfaitement su profiter. Plus à l’aise habituellement sur terre battue, le 32e mondial semble avoir retrouvé toutes ses sensations cette semaine à New York après une période plus compliquée et plusieurs défaites lors de la tournée nord‐américaine.
Après sa qualification, l’Argentin n’a d’ailleurs pas caché son bonheur de retrouver la deuxième semaine d’un Grand Chelem. Une performance qui a également une saveur toute particulière avec la présence de son père au bord du court, lui qui traverse actuellement une période difficile.
« Pour moi, c’est super spécial d’être en deuxième semaine d’un Grand Chelem. J’avais perdu plusieurs fois au troisième tour. J’ai gagné beaucoup de points importants au service et, en plus, je savais que j’allais peut‐être être mieux physiquement grâce aux matchs qu’il avait joués. Je venais de plusieurs défaites et j’ai retrouvé mon tennis. Ça me motive que mon papa soit là, il traverse une situation compliquée. Je joue pour lui. Je suis très heureux », a déclaré Tomás Martín Etcheverry.
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 14:26