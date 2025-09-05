AccueilUS OpenUne légende du tennis au soutien de Djokovic pour sa demi-finale contre...
US Open

Une légende du tennis au soutien de Djokovic pour sa demi‐finale contre Alcaraz : « J’ai fait huit heures de route »

Thomas S
Par Thomas S

-

11605
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Novak Djokovic va pouvoir béné­fi­cier d’un soutien de poids lors de sa demi‐finale de l’US Open contre Carlos Alcaraz prévue ce vendredi soir à 21h, heure française. 

En effet, sa compa­triote et légende, Monica Seles, a déclaré auprès de nos confrères serbes de Sportklub qu’elle sera bien présente aux abords de sa box sur le court Arthur Ashe afin de lui donner un maximum d’énergie. 

« Je suis venue ici pour soutenir Novak lors de son match contre Carlos Alcaraz. Je sais qu’il a besoin de toute l’énergie possible et je ferai de mon mieux pour l’aider depuis les tribunes », a déclaré la nonuple lauréate en Grand Chelem qui ne veut néan­moins pas perturber les habi­tudes de Nole. « Je ne serai pas dans sa box. Je ne veux pas qu’il change quoi que ce soit. Je suis très super­sti­tieuse. Je suis juste venue voir son match. J’ai fait huit heures de route pour le soutenir. Je serai là, comment dire, discrè­te­ment, du moment qu’il gagne. »

À noter que Monica Seles est une préten­dante sérieuse pour devenir, au minimum, conseillère de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem. 

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 20:57

Article précédent
Ivan Lendl : « Parmi tous les joueurs de tennis actuels, Sinner est celui dans lequel je me recon­nais le plus, surtout pour son physique. J’étais maigre comme lui à l’ado­les­cence et je frap­pais plus fort que tout le monde, puis je me suis étoffé et mon tennis s’est développé »
Article suivant
le Français Sadio Doumbia, 30e mondial en double : « Je sors d’une soirée, j’ai pris un râteau par Bouchard »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.