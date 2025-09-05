Novak Djokovic va pouvoir bénéficier d’un soutien de poids lors de sa demi‐finale de l’US Open contre Carlos Alcaraz prévue ce vendredi soir à 21h, heure française.
En effet, sa compatriote et légende, Monica Seles, a déclaré auprès de nos confrères serbes de Sportklub qu’elle sera bien présente aux abords de sa box sur le court Arthur Ashe afin de lui donner un maximum d’énergie.
« Je suis venue ici pour soutenir Novak lors de son match contre Carlos Alcaraz. Je sais qu’il a besoin de toute l’énergie possible et je ferai de mon mieux pour l’aider depuis les tribunes », a déclaré la nonuple lauréate en Grand Chelem qui ne veut néanmoins pas perturber les habitudes de Nole. « Je ne serai pas dans sa box. Je ne veux pas qu’il change quoi que ce soit. Je suis très superstitieuse. Je suis juste venue voir son match. J’ai fait huit heures de route pour le soutenir. Je serai là, comment dire, discrètement, du moment qu’il gagne. »
À noter que Monica Seles est une prétendante sérieuse pour devenir, au minimum, conseillère de l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem.
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 20:57