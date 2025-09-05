Novak Djokovic va pouvoir béné­fi­cier d’un soutien de poids lors de sa demi‐finale de l’US Open contre Carlos Alcaraz prévue ce vendredi soir à 21h, heure française.

En effet, sa compa­triote et légende, Monica Seles, a déclaré auprès de nos confrères serbes de Sportklub qu’elle sera bien présente aux abords de sa box sur le court Arthur Ashe afin de lui donner un maximum d’énergie.

« Je suis venue ici pour soutenir Novak lors de son match contre Carlos Alcaraz. Je sais qu’il a besoin de toute l’énergie possible et je ferai de mon mieux pour l’aider depuis les tribunes », a déclaré la nonuple lauréate en Grand Chelem qui ne veut néan­moins pas perturber les habi­tudes de Nole. « Je ne serai pas dans sa box. Je ne veux pas qu’il change quoi que ce soit. Je suis très super­sti­tieuse. Je suis juste venue voir son match. J’ai fait huit heures de route pour le soutenir. Je serai là, comment dire, discrè­te­ment, du moment qu’il gagne. »

À noter que Monica Seles est une préten­dante sérieuse pour devenir, au minimum, conseillère de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.