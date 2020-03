Depuis 1978, l’US Open n’avait pas changé de surface. C’est le groupe Laykold qui a été sélectionné. En France, ce groupe est connu en France sous la marque Polytan.



« À la fin de la transformation complète du Centre national de tennis USTA Billie Jean King, nous avons estimé qu’il était temps d’explorer toutes les nouvelles approches et technologies pour le revêtement de terrain. Au cours de cette exploration, Laykold s’est rapidement hissé au sommet, et en travaillant avec eux, nous sommes convaincus que nous disposerons des terrains les plus performants et les plus performants au monde » a déclaré Danny Zausner, chef de l’exploitation de l’USTA.

Laykold, qui équipe déjà le Masters 1000 de Miami, est le seul à pouvoir garantir la fabrication d’un court du début jusqu’à la fin car le groupe fabrique sa propre résine, ce qui est unique sur le marche des surfaces dans le tennis. Même si la surface reste une résine comme c’était le cas précédemment, il est évident que les joueurs vont vite percevoir des différences lors de l’US Open 2020.