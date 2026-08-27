L’édition 2026 de l’US Open s’annonce particulièrement ouverte sur le papier, avec de nombreuses prétendantes au titre. Entre la méforme d’Aryna Sabalenka, les incertitudes autour de l’état physique d’Elena Rybakina et une concurrence toujours plus dense, difficile de dégager une véritable favorite.
Une situation qui pourrait offrir à certaines joueuses l’occasion de décrocher leur premier titre du Grand Chelem. On pense notamment à Jessica Pegula, mais aussi à Amanda Anisimova, qui ne cache plus son ambition de soulever un premier Majeur, et plus particulièrement à New York, comme elle l’a confié dans un entretien accordé au Guardian :
« Cela a toujours été un rêve de gagner un Grand Chelem. On ne rêve pas forcément de remporter un WTA 1000. Ce sont toujours les plus grands titres que l’on veut gagner, que ce soit un Grand Chelem ou les Jeux olympiques. Ce sont deux immenses rêves pour les athlètes. Pour moi, cela a toujours été l’US Open. Je pense qu’il y a quelque chose de spécial dans le fait de remporter un Grand Chelem, quelque chose qui vient compléter la vie d’un joueur de tennis » a déclaré Amanda Anisimova.
Publié le jeudi 27 août 2026 à 09:54