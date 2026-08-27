L’édition 2026 de l’US Open s’annonce parti­cu­liè­re­ment ouverte sur le papier, avec de nombreuses préten­dantes au titre. Entre la méforme d’Aryna Sabalenka, les incer­ti­tudes autour de l’état physique d’Elena Rybakina et une concur­rence toujours plus dense, diffi­cile de dégager une véri­table favorite.

Une situa­tion qui pour­rait offrir à certaines joueuses l’occasion de décro­cher leur premier titre du Grand Chelem. On pense notam­ment à Jessica Pegula, mais aussi à Amanda Anisimova, qui ne cache plus son ambi­tion de soulever un premier Majeur, et plus parti­cu­liè­re­ment à New York, comme elle l’a confié dans un entre­tien accordé au Guardian :

« Cela a toujours été un rêve de gagner un Grand Chelem. On ne rêve pas forcé­ment de remporter un WTA 1000. Ce sont toujours les plus grands titres que l’on veut gagner, que ce soit un Grand Chelem ou les Jeux olym­piques. Ce sont deux immenses rêves pour les athlètes. Pour moi, cela a toujours été l’US Open. Je pense qu’il y a quelque chose de spécial dans le fait de remporter un Grand Chelem, quelque chose qui vient compléter la vie d’un joueur de tennis » a déclaré Amanda Anisimova.