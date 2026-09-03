C’est l’hécatombe dans cette partie de tableau de l’US Open. Après la défaite de Félix Auger‐Aliassime, tête de série numéro 3, en début de soirée, c’est au tour d’un autre outsider de prendre la porte : Lorenzo Musetti, tête de série numéro 13.

Après un début de rencontre très disputé, l’Italien a rapi­de­ment été rattrapé par ses démons. Dès le début de la seconde manche, il s’est plaint auprès de son clan de douleurs au genou, sans pour autant décider de jeter l’éponge.

Musetti est allé au bout de la rencontre, mais sans réel­le­ment pouvoir défendre ses chances. Très limité dans ses dépla­ce­ments, il a progres­si­ve­ment laissé filer le match pour fina­le­ment s’incliner en quatre manches face à l’Australien Dane Sweeny : 3–6, 6–1, 6–2, 6–2.

Third round on his US Open debut !



Dane Sweeny takes out Musetti 3–6, 6–1, 6–2, 6–2. pic.twitter.com/FRXH4GTHKB — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

Décidément, rien ne semble sourire à Musetti cette saison. Une année 2026 qui commence sérieu­se­ment à ressem­bler à une saison à oublier pour l’Italien…