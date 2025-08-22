Après son abandon en finale du Masters 1000 de Cincinnati contre Carlos Alcaraz, l’inquiétude était de mise pour Jannik Sinner avant l’US Open. Les observateurs imaginaient des scénarios fatalistes pour le champion en titre à Flushing Meadows.
Ce vendredi, une vidéo du numéro un mondial à l’entraînement apportait des motifs d’espoirs quant à sa capacité d’être à 100 % pour son entrée en lice. Son entraîneur Simone Vagnozzi a confirmé l’impression visuelle dégagée par son poulain. Au micro d’ESPN, l’Italien estime que cette première session d’entraînement à New York suggère que du positif.
« Nous sommes très heureux, car Sinner avait besoin de deux jours de repos après Cincinnati. Ces deux semaines ont été difficiles : il fait chaud là‐bas, l’humidité est élevée et avec un virus, cela a été très difficile. Nous sommes très satisfaits de sa performance à l’entraînement. Aujourd’hui (hier), ce n’était que le premier jour et cela a été utile pour vérifier son état, celui du terrain, tester les balles. Il y a une grande différence entre ici et Cincinnati. Il préfère certainement beaucoup plus ici qu’à Cincinnati. Demain, nous essaierons quelque chose de plus, aujourd’hui ce n’était qu’un test », a‑t‐il commenté, dans des propos relayés par le Corriere dello Sport.
