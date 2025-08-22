Après son abandon en finale du Masters 1000 de Cincinnati contre Carlos Alcaraz, l’in­quié­tude était de mise pour Jannik Sinner avant l’US Open. Les obser­va­teurs imagi­naient des scéna­rios fata­listes pour le cham­pion en titre à Flushing Meadows.

Ce vendredi, une vidéo du numéro un mondial à l’en­traî­ne­ment appor­tait des motifs d’es­poirs quant à sa capa­cité d’être à 100 % pour son entrée en lice. Son entraî­neur Simone Vagnozzi a confirmé l’im­pres­sion visuelle dégagée par son poulain. Au micro d’ESPN, l’Italien estime que cette première session d’en­traî­ne­ment à New York suggère que du positif.

« Nous sommes très heureux, car Sinner avait besoin de deux jours de repos après Cincinnati. Ces deux semaines ont été diffi­ciles : il fait chaud là‐bas, l’hu­mi­dité est élevée et avec un virus, cela a été très diffi­cile. Nous sommes très satis­faits de sa perfor­mance à l’en­traî­ne­ment. Aujourd’hui (hier), ce n’était que le premier jour et cela a été utile pour véri­fier son état, celui du terrain, tester les balles. Il y a une grande diffé­rence entre ici et Cincinnati. Il préfère certai­ne­ment beau­coup plus ici qu’à Cincinnati. Demain, nous essaie­rons quelque chose de plus, aujourd’hui ce n’était qu’un test », a‑t‐il commenté, dans des propos relayés par le Corriere dello Sport.