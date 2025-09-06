En finale de l’US Open, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont s’affronter pour la 15e fois, et pour la 5e fois cette année en finale d’un grand tournoi après Rome, Roland‐Garros, Wimbledon et Cincinnati.

Dans des propos relayés par Ubitennis, l’en­traî­neur du numéro 1 mondial, Simone Vagnozzi, s’est exprimé avant ce nouveau choc entre les deux monstres du tennis actuel.

Question : « À Wimbledon, à un moment donné, Alcaraz s’est tourné vers son clan et a dit : ‘Je n’ar­rive pas à suivre son rythme, il frappe trop fort pour moi’. Selon vous, qu’est‐ce que cela signifie ? Qu’est‐ce que cela pour­rait apporter de diffé­rent dans ce match, étant donné que la surface est différente ? »

Vagnozzi : « J’espère qu’il dira la même chose dimanche. Ce sera en tout cas un match très compliqué, comme toujours. Carlos va certai­ne­ment essayer de faire quelque chose de diffé­rent par rapport à la finale de Wimbledon, nous devons donc nous préparer. Il sera impor­tant de mettre en place quelques idées tactiques. Ensuite, il faudra jouer, profiter, entrer sur le court avec la séré­nité d’avoir fait un excellent tournoi, pousser et voir comment ça se passe. »