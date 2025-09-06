En finale de l’US Open, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont s’affronter pour la 15e fois, et pour la 5e fois cette année en finale d’un grand tournoi après Rome, Roland‐Garros, Wimbledon et Cincinnati.
Dans des propos relayés par Ubitennis, l’entraîneur du numéro 1 mondial, Simone Vagnozzi, s’est exprimé avant ce nouveau choc entre les deux monstres du tennis actuel.
Question : « À Wimbledon, à un moment donné, Alcaraz s’est tourné vers son clan et a dit : ‘Je n’arrive pas à suivre son rythme, il frappe trop fort pour moi’. Selon vous, qu’est‐ce que cela signifie ? Qu’est‐ce que cela pourrait apporter de différent dans ce match, étant donné que la surface est différente ? »
Vagnozzi : « J’espère qu’il dira la même chose dimanche. Ce sera en tout cas un match très compliqué, comme toujours. Carlos va certainement essayer de faire quelque chose de différent par rapport à la finale de Wimbledon, nous devons donc nous préparer. Il sera important de mettre en place quelques idées tactiques. Ensuite, il faudra jouer, profiter, entrer sur le court avec la sérénité d’avoir fait un excellent tournoi, pousser et voir comment ça se passe. »
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 19:43