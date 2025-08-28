AccueilUS OpenVainqueur expéditif, Alcaraz s'excuse : "Je pense que les fans auraient aimé...
Vainqueur expé­ditif, Alcaraz s’ex­cuse : « Je pense que les fans auraient aimé vous voir jouer un peu plus long­temps. C’était un match rapide, j’ai juste fait mon travail »

Antoine Touchard

Carlos est en grande forme. Après avoir dominé Opelka lors d’un match piège, l’Espagnol a déroulé face à l’Italien Belluci qui a été asphixié par le jeu de fond de court d’Alcaraz. L’Italien n’a jamais vrai­ment existe dans ce duel perdu en trois manches à la vitesse de l’éclair : 6–0, 6–1, 6–3.

Programmé encore en night session, Carlos était presque gêné vis à vis du public à l’issue de ce succès. Du coup, quand on lui a donné la parole, il a tout de suite eu quelque mots pour ses fans : « Je sais que vous auriez aimé que cela dure plus long­temps mais j’ai juste fait mon boulot »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 08:20

