Carlos est en grande forme. Après avoir dominé Opelka lors d’un match piège, l’Espagnol a déroulé face à l’Italien Belluci qui a été asphixié par le jeu de fond de court d’Alcaraz. L’Italien n’a jamais vrai­ment existe dans ce duel perdu en trois manches à la vitesse de l’éclair : 6–0, 6–1, 6–3.

Alcaraz after beating Bellucci at U.S. Open in 96 minutes



“I think the fans would’ve liked to watch you play a bit longer. That was a quick match…”



Carlos : “I gotta say sorry to the people. I gotta do my job so…” 😂



Programmé encore en night session, Carlos était presque gêné vis à vis du public à l’issue de ce succès. Du coup, quand on lui a donné la parole, il a tout de suite eu quelque mots pour ses fans : « Je sais que vous auriez aimé que cela dure plus long­temps mais j’ai juste fait mon boulot »