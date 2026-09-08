Alors qu’Arthur Gea aurait pu devenir à l’US Open le premier lucky‐loser de l’histoire à se qualifier en quarts de finale d’un Grand Chelem, qu’il s’est procuré une balle de match dans le tie‐break du troisième set, et qu’il a même servi pour le match à 5–4 dans la quatrième manche, le Français a finalement été renversé par Botic Van de Zandschulp après 5h13 de combat : 3–6, 6–7(0), 7–6(7), 7–6(3), 6–4.
Qualifié pour la deuxième fois de sa carrière en quarts de finale d’un Grand Chelem, le Néerlandais, 70e mondial, a décrit ses sensations sur le court après son incroyable victoire.
« Ça ne se passait pas comme je le voulais au début. Je pense que c’était un match un peu brouillon, mais il a commencé à bien jouer à un moment donné. De mon côté, je cherchais à retrouver ma forme. Je ne l’ai pas encore trouvée, mais j’espère y parvenir d’ici quelques jours. Ça a été un come‐back fou. Cinq heures et 15 minutes. Je suis toujours debout, donc c’est déjà ça. Je pense que c’est probablement encore mieux que mon premier quart de finale ici. J’ai connu des années difficiles, mais j’ai recommencé à mieux jouer cette année. Je n’ai pas encore vraiment pris la mesure de ce qui s’est passé, mais je pense que dans quelques heures, ce sera une sensation formidable. »
VDZ a désormais un peu moins de deux jours pour récupérer avant de défier le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi, Alexander Zverev.
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 10:25