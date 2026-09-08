Alors qu’Arthur Gea aurait pu devenir à l’US Open le premier lucky‐loser de l’his­toire à se quali­fier en quarts de finale d’un Grand Chelem, qu’il s’est procuré une balle de match dans le tie‐break du troi­sième set, et qu’il a même servi pour le match à 5–4 dans la quatrième manche, le Français a fina­le­ment été renversé par Botic Van de Zandschulp après 5h13 de combat : 3–6, 6–7(0), 7–6(7), 7–6(3), 6–4.

Qualifié pour la deuxième fois de sa carrière en quarts de finale d’un Grand Chelem, le Néerlandais, 70e mondial, a décrit ses sensa­tions sur le court après son incroyable victoire.

« Ça ne se passait pas comme je le voulais au début. Je pense que c’était un match un peu brouillon, mais il a commencé à bien jouer à un moment donné. De mon côté, je cher­chais à retrouver ma forme. Je ne l’ai pas encore trouvée, mais j’espère y parvenir d’ici quelques jours. Ça a été un come‐back fou. Cinq heures et 15 minutes. Je suis toujours debout, donc c’est déjà ça. Je pense que c’est proba­ble­ment encore mieux que mon premier quart de finale ici. J’ai connu des années diffi­ciles, mais j’ai recom­mencé à mieux jouer cette année. Je n’ai pas encore vrai­ment pris la mesure de ce qui s’est passé, mais je pense que dans quelques heures, ce sera une sensa­tion formidable. »

VDZ a désor­mais un peu moins de deux jours pour récu­pérer avant de défier le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi, Alexander Zverev.