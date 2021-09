Le néer­lan­dais Botic Van de Zandschulp, vain­queur de Facundo Bagnis en quatre sets, fait partie des surprises de cet US Open. A 25 ans, le tombeur de Casper Ruud au 2e tour ne s’at­ten­dait pas à être ici, mais il a encore faim avant d’af­fronter Diego Schwartzman.

« Je ne me suis toujours pas fait à l’idée de ce que je fais. Arriver en deuxième semaine ici, ce n’est pas normal, même si j’ai montré une nette tendance à la hausse toute la saison. Maintenant, je veux juste conti­nuer et me donner une chance de jouer d’autres matchs. Je veux plus même si cela va être diffi­cile de jouer contre El Peque, c’est un grand joueur », a assumé le 117e mondial en confé­rence de presse.