Botic Van De Zandschulp est sans aucun doute la grosse surprise mascu­line de cette édition de l’US Open. Qualifié pour les quarts de finale où il affron­tera Daniil Medvedev, le Néerlandais, issu du tableau des quali­fi­ca­tions, n’est pas faci­le­ment impres­sion­nable et estime même que d’af­fronter des joueurs plus fort le stimule et le rend meilleur.

« J’ai battu un bon joueur comme Hurkacz à Roland Garros, donc je savais que je pouvais battre des joueurs classés 20e voire 10e mondial. Mais je ne l’ai pas fait aussi souvent, aussi régu­liè­re­ment que sur ce tournoi. Je n’ai pas joué dans beau­coup d’autres tour­nois ATP. J’ai joué la plupart du temps des Challengers. Je dois dire que lorsque je joue contre des gars qui sont meilleurs que moi ou meilleurs en général, mon niveau augmente. Je préfère affronter des joueurs meilleurs que moi. »