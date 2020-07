Alors que Lucas Pouille a déclaré forfait pour l’US Open, que Simona Halep ou encore Dominic Thiem ont exprimé des réserves quant à leur participation, Coco Vandeweghe propose une vision différente. L’Américaine défend une tournée qui se déroulera sur son sol (propos relayés par Fox 5) : « Sur le plan économique, j’ai besoin de gagner de l’argent et je vais jouer. Je ne pense pas avoir assez gagné pour dire « non » à l’US Open« . Son discours aurait peut-être été différent si elle vivait en Europe comme les joueuses et joueurs précédemment cités.