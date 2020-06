Le joueur canadien Vasek Pospisil s’est exprimé dans le podcast Over Drive au sujet de l’US Open 2020. Selon lui, de nombreux joueurs ont déclaré ne pas vouloir jouer le tournoi : « Il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de questions et de préoccupations. Bien sûr, de nombreux acteurs sont extrêmement inquiets. Le consensus général, en fait, était que la plupart des joueurs n’étaient pas favorables et ne voulaient pas jouer. »

Le Canadien, très engagé dans les questions qui traitent de politique et de tennis, a également évoqué la suite de la saison et les conséquences de l’Adria Tour de Novak Djokovic : « Le résultat de ce tournoi n’est pas excellent, c’est sûr, cela met les prochains événements dans une situation vraiment difficile, comme il est difficile de dire, qui sait si c’est la fin du reste de la saison.