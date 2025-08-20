AccueilUS OpenVavassori a déjà changé d'avis : "Le stade était plein à craquer...
Vavassori a déjà changé d’avis : « Le stade était plein à craquer lors de notre deuxième match, c’est formi­dable que le double soit suivi par autant de spectateurs »

Antoine Touchard

Associé à Errani, tenant du titre, Andrea a pris un pied mons­trueux comme il l’a expliqué à nos confrères d’Ubitennis. L’Italien compte bien aller au bout pour conserver son titre.

« Comme pour tout, il y a du positif et du négatif. Mais le  côté positif était clair : le stade était plein à craquer lors de notre deuxième match , et c’est formi­dable que le double soit suivi par autant de spec­ta­teurs. Je dois féli­citer l’or­ga­ni­sa­tion : ce format peut contri­buer à la crois­sance du double et du double mixte à l’avenir »

Publié le mercredi 20 août 2025 à 12:20

