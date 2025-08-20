Associé à Errani, tenant du titre, Andrea a pris un pied monstrueux comme il l’a expliqué à nos confrères d’Ubitennis. L’Italien compte bien aller au bout pour conserver son titre.
« Comme pour tout, il y a du positif et du négatif. Mais le côté positif était clair : le stade était plein à craquer lors de notre deuxième match , et c’est formidable que le double soit suivi par autant de spectateurs. Je dois féliciter l’organisation : ce format peut contribuer à la croissance du double et du double mixte à l’avenir »
Publié le mercredi 20 août 2025 à 12:20