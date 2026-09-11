Karen Khachanov disputera ce vendredi face à Alexander Zverev (19h, heure française) sa troisième demi‐finale en Grand Chelem, après celles atteintes à l’US Open 2022 et à l’Open d’Australie 2023.
À 30 ans, le Russe, actuellement 50e mondial, peut compter sur une étonnante particularité : il porte une attention toute particulière au matériel utilisé par ses adversaires, et notamment à leurs choix de cordage.
Vedran Martic, son entraîneur, a ainsi révélé le surnom donné à son joueur en raison de cette connaissance :
« On l’appelle le Professeur. Il connaît chaque tension de cordage. Il sait ce que tout le monde fait ! », a raconté le coach de Karen Khachanov, dans des propos relayés par L’Équipe.
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 11:26