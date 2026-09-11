Karen Khachanov dispu­tera ce vendredi face à Alexander Zverev (19h, heure fran­çaise) sa troi­sième demi‐finale en Grand Chelem, après celles atteintes à l’US Open 2022 et à l’Open d’Australie 2023.

À 30 ans, le Russe, actuel­le­ment 50e mondial, peut compter sur une éton­nante parti­cu­la­rité : il porte une atten­tion toute parti­cu­lière au maté­riel utilisé par ses adver­saires, et notam­ment à leurs choix de cordage.

Vedran Martic, son entraî­neur, a ainsi révélé le surnom donné à son joueur en raison de cette connaissance :

« On l’appelle le Professeur. Il connaît chaque tension de cordage. Il sait ce que tout le monde fait ! », a raconté le coach de Karen Khachanov, dans des propos relayés par L’Équipe.