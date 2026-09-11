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Vedran Martic, coach de Karen Khachanov, de retour en demi‐finales : « On lui a donné ce surnom car il connaît chaque tension de cordage, il ce que tout le monde fait ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Karen Khachanov dispu­tera ce vendredi face à Alexander Zverev (19h, heure fran­çaise) sa troi­sième demi‐finale en Grand Chelem, après celles atteintes à l’US Open 2022 et à l’Open d’Australie 2023.

À 30 ans, le Russe, actuel­le­ment 50e mondial, peut compter sur une éton­nante parti­cu­la­rité : il porte une atten­tion toute parti­cu­lière au maté­riel utilisé par ses adver­saires, et notam­ment à leurs choix de cordage.

Vedran Martic, son entraî­neur, a ainsi révélé le surnom donné à son joueur en raison de cette connaissance :

« On l’appelle le Professeur. Il connaît chaque tension de cordage. Il sait ce que tout le monde fait ! », a raconté le coach de Karen Khachanov, dans des propos relayés par L’Équipe.

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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