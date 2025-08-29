Lors de sa confé­rence de presse après sa défaite au premier tour de l’US Open, Venus Williams a confirmé qu’elle était une grande fan de Novak Djokovic. Elle espère vrai­ment que le Serbe puisse encore marquer l’his­toire car selon elle sa présence est très impor­tante pour la santé du tennis.

« Je suis une grande fan de Djokovic. J’aimerais le voir remporter son 25e Grand Chelem. Ce serait énorme. Et nous ne pouvons pas le perdre. Nous avons besoin de lui dans ce sport pendant encore quelques années », a déclaré Venus.

Vu le niveau proposé depuis le début du tournoi, Nole semble quand même vrai­ment un cran en dessous d’Alcaraz et Sinner. La mission du 25e titre semble donc assez compromise.