AccueilUS OpenVenus Williams : "Je suis une grande fan de Novak Djokovic. J'aimerais...
US Open

Venus Williams : « Je suis une grande fan de Novak Djokovic. J’aimerais le voir remporter son 25e Grand Chelem. Ce serait énorme »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

1133

Lors de sa confé­rence de presse après sa défaite au premier tour de l’US Open, Venus Williams a confirmé qu’elle était une grande fan de Novak Djokovic. Elle espère vrai­ment que le Serbe puisse encore marquer l’his­toire car selon elle sa présence est très impor­tante pour la santé du tennis.

« Je suis une grande fan de Djokovic. J’aimerais le voir remporter son 25e Grand Chelem. Ce serait énorme. Et nous ne pouvons pas le perdre. Nous avons besoin de lui dans ce sport pendant encore quelques années », a déclaré Venus.

Vu le niveau proposé depuis le début du tournoi, Nole semble quand même vrai­ment un cran en dessous d’Alcaraz et Sinner. La mission du 25e titre semble donc assez compromise.

Publié le vendredi 29 août 2025 à 10:50

Article précédent
Sinner en fait des tonnes à propos de son futur adver­saire : « Il très talen­tueux avec un poten­tiel énorme. Je m’at­tends à un match très diffi­cile. Il est impré­vi­sible. Il a un excellent service. Il est physi­que­ment fort »
Article suivant
Amélie Mauresmo bientôt au secours de l’équipe de France

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.