Lors de sa conférence de presse après sa défaite au premier tour de l’US Open, Venus Williams a confirmé qu’elle était une grande fan de Novak Djokovic. Elle espère vraiment que le Serbe puisse encore marquer l’histoire car selon elle sa présence est très importante pour la santé du tennis.
« Je suis une grande fan de Djokovic. J’aimerais le voir remporter son 25e Grand Chelem. Ce serait énorme. Et nous ne pouvons pas le perdre. Nous avons besoin de lui dans ce sport pendant encore quelques années », a déclaré Venus.
Vu le niveau proposé depuis le début du tournoi, Nole semble quand même vraiment un cran en dessous d’Alcaraz et Sinner. La mission du 25e titre semble donc assez compromise.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 10:50