Fernando Verdasco a annoncé ce jeudi qu’il ne participerait pas à l’US Open. Il veut éviter les risques de contracter le coronavirus et se préparer au mieux pour la tournée européenne sur terre battue. Il est le onzième joueur du top 100 à renoncer à se rendre à New York avec notamment Rafael Nadal et Roger Federer.

Mais la statistique marquante de cet abandon de Fernando, c’est qu’il avait disputé 67 tournoi du Grand Chelem consécutifs. Une incroyable série qui vient de prendre fin. Il aura bien fallu une épidémie mondiale pour stopper l’Espagnol.

Un joueur dans l’histoire du tennis fait mieux que Verdasco, c’est son compatriote Feliciano Lopez. Entre 2002 et 2020, il a enchaîné 72 participations en Grand Chelem. Et il en aura une de plus à l’US Open, dès ce lundi.