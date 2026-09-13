« Avec mon père, que l’on gagne ou que l’on perde, nous avons le sourire », décla­rait Ben Shelton après sa victoire contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open.

Bryan Shelton, père et entraî­neur du 9e joueur mondial, inspire immé­dia­te­ment la sympa­thie. Toujours souriant dans la box, il dégage une énergie posi­tive et semble partager avec son fils une rela­tion parti­cu­liè­re­ment complice, bien au‐delà du simple cadre sportif.

À quelques heures de la finale de l’US Open entre Alexander Zverev et Ben Shelton, l’ancienne numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a elle aussi livré un témoi­gnage élogieux sur cette rela­tion, qu’elle consi­dère comme un modèle dans le monde du sport.

The rela­tion­ship between Bryan Shelton and Ben Shelton—as father and son, but also as coach and player—is probably one of the heal­thiest dyna­mics I’ve perso­nally seen in sports. — victoria azarenka (@vika7) September 12, 2026

« La rela­tion entre Bryan Shelton et Ben Shelton, en tant que père et fils, mais aussi en tant qu’en­traî­neur et joueurs, est sans doute l’une des dyna­miques les plus saines que j’aie person­nel­le­ment obser­vées dans le monde du sport. »