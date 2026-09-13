« Avec mon père, que l’on gagne ou que l’on perde, nous avons le sourire », déclarait Ben Shelton après sa victoire contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open.
Bryan Shelton, père et entraîneur du 9e joueur mondial, inspire immédiatement la sympathie. Toujours souriant dans la box, il dégage une énergie positive et semble partager avec son fils une relation particulièrement complice, bien au‐delà du simple cadre sportif.
À quelques heures de la finale de l’US Open entre Alexander Zverev et Ben Shelton, l’ancienne numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a elle aussi livré un témoignage élogieux sur cette relation, qu’elle considère comme un modèle dans le monde du sport.
The relationship between Bryan Shelton and Ben Shelton—as father and son, but also as coach and player—is probably one of the healthiest dynamics I’ve personally seen in sports.— victoria azarenka (@vika7) September 12, 2026
« La relation entre Bryan Shelton et Ben Shelton, en tant que père et fils, mais aussi en tant qu’entraîneur et joueurs, est sans doute l’une des dynamiques les plus saines que j’aie personnellement observées dans le monde du sport. »
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 14:53