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Victoria Azarenka sur la rela­tion entre Ben Shelton et son père, Bryan : « J’ai rare­ment vu ça dans le monde du sport »

Par
Baptiste Mulatier
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« Avec mon père, que l’on gagne ou que l’on perde, nous avons le sourire », décla­rait Ben Shelton après sa victoire contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open.

Bryan Shelton, père et entraî­neur du 9e joueur mondial, inspire immé­dia­te­ment la sympa­thie. Toujours souriant dans la box, il dégage une énergie posi­tive et semble partager avec son fils une rela­tion parti­cu­liè­re­ment complice, bien au‐delà du simple cadre sportif.

À quelques heures de la finale de l’US Open entre Alexander Zverev et Ben Shelton, l’ancienne numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a elle aussi livré un témoi­gnage élogieux sur cette rela­tion, qu’elle consi­dère comme un modèle dans le monde du sport.

« La rela­tion entre Bryan Shelton et Ben Shelton, en tant que père et fils, mais aussi en tant qu’en­traî­neur et joueurs, est sans doute l’une des dyna­miques les plus saines que j’aie person­nel­le­ment obser­vées dans le monde du sport. »

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 14:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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