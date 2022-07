Vijay Amritraj : « Serena Williams a‑t‐elle encore la force mentale pour rester focus pendant sept matchs ? Elle ne l’a pas fait depuis un moment mais seulement parce c’est Serena Williams, vous ne pouvez pas parier contre elle »

Dans des propos accordés à Essentially Sports, l’an­cien 16e mondial, Vijay Amritraj, évalue les chances de Serena Williams de remporter l’US Open 2022, et ainsi un 24e titre du Grand Chelem, derrière lequel elle court depuis 2017 pour égaler Margaret Court.

« Revenir après une longue mise à pied n’est jamais facile. Même pour une grande cham­pionne comme Serena Williams, il faut des matchs à son actif et c’est un aspect impor­tant. La deuxième chose est, bien sûr, la capa­cité physique. Se sent‐elle suffi­sam­ment en forme pour gagner sept matchs sur un court en dur aux États‐Unis… et ce n’est pas facile et il peut faire très chaud et humide dans le Queens lorsque les matchs ont lieu. Troisièmement, a‑t‐elle encore la force mentale de rester pour rester focus pendant sept matches ? ce qu’elle n’a pas fait depuis un moment. Mais seule­ment parce que c’est Serena Williams, vous ne pouvez pas parier contre elle », s’est inter­rogé le consul­tant indien.