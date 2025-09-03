AccueilUS OpenVolandri (capitaine de l'Italie) sur Sinner, opposé à Musetti : "Jannik est...
Volandri (capi­taine de l’Italie) sur Sinner, opposé à Musetti : « Jannik est même meilleur qu’Alcaraz de ce point de vue. Je pense que c’est le meilleur pour gérer ce qu’il y a de plus dur dans ce sport »

Thomas S
Par Thomas S

-

553

Capitaine de l’équipe italienne de Coupe Davis, Filippo Volandri connaît très bien Jannik Sinner et Lorenzo Musetti, qui vont s’af­fronter cette nuit en quarts de finale de l’US Open (pas 2h30 du matin).

Et selon lui, l’ac­tuel numéro 1 mondial a tout en magasin pour l’emporter, en insis­tant sur un point en particulier. 

« Jannik, je pense que c’est le meilleur pour gérer ce qu’il y a de plus dur dans ce sport, il est même meilleur que Carlos de ce point de vue. On l’a vu contre (Denis) Shapovalov ici ou à Wimbledon quand il était blessé (face à Dimitrov avant l’abandon du Bulgare), il sait gérer les moments les plus impor­tants. Il a beau­coup d’émo­tions à l’in­té­rieur, tout le monde a peur sur certains points, mais la diffé­rence c’est comment vous gérez ces émotions. »

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 19:24

