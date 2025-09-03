Capitaine de l’équipe italienne de Coupe Davis, Filippo Volandri connaît très bien Jannik Sinner et Lorenzo Musetti, qui vont s’affronter cette nuit en quarts de finale de l’US Open (pas 2h30 du matin).
Et selon lui, l’actuel numéro 1 mondial a tout en magasin pour l’emporter, en insistant sur un point en particulier.
« Jannik, je pense que c’est le meilleur pour gérer ce qu’il y a de plus dur dans ce sport, il est même meilleur que Carlos de ce point de vue. On l’a vu contre (Denis) Shapovalov ici ou à Wimbledon quand il était blessé (face à Dimitrov avant l’abandon du Bulgare), il sait gérer les moments les plus importants. Il a beaucoup d’émotions à l’intérieur, tout le monde a peur sur certains points, mais la différence c’est comment vous gérez ces émotions. »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 19:24