Alors que la déci­sion de l’US Open de ne pas inviter Stanislas Wawrinka pour sa dernière saison avait fait polé­mique et suscité de nombreuses critiques dans le monde du tennis, le vain­queur du tournoi en 2016 a fina­le­ment reçu une wild card après le forfait de Patrick Kypson (116e mondial).

Une nouvelle qui a évidem­ment réjoui les obser­va­teurs, même si la déci­sion initiale des orga­ni­sa­teurs n’a pas été oubliée. Pour certains, ce retour­ne­ment de situa­tion est même diffi­cile à croire.

« Vous êtes assis ? Wawrinka a sa wild card pour l’US Open ! À se demander si les orga­ni­sa­teurs, s’étant telle­ment fait pourrir, n’ont pas demandé à Kypson de se trouver une bles­sure pour libérer son invi­ta­tion. Sans rire, le scénario semble irréel. Happy end. Stan va jouer », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X.

😳 Vous êtes assis ?

Wawrinka a sa wild card pour l’US Open !

À se demander si les orga­ni­sa­teurs, s’étant telle­ment fait pourrir, n’ont pas demandé à Kypson de se trouver une bles­sure pour libérer son invi­ta­tion.

Sans rire, le scénario semble irréel.

Happy end.

Stan va jouer. pic.twitter.com/aqq8XC5GnK — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 26, 2026

Après la polé­mique, le Suisse a donc fina­le­ment obtenu ce qu’il espé­rait : une dernière appa­ri­tion à l’US Open (30 août au 13 septembre).