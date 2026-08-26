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« Wawrinka a son invi­ta­tion et c’est à se demander si les orga­ni­sa­teurs, s’étant telle­ment fait pourrir, n’ont pas demandé à Kypson de se trouver une bles­sure pour libérer son invi­ta­tion », plai­sante Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que la déci­sion de l’US Open de ne pas inviter Stanislas Wawrinka pour sa dernière saison avait fait polé­mique et suscité de nombreuses critiques dans le monde du tennis, le vain­queur du tournoi en 2016 a fina­le­ment reçu une wild card après le forfait de Patrick Kypson (116e mondial).

Une nouvelle qui a évidem­ment réjoui les obser­va­teurs, même si la déci­sion initiale des orga­ni­sa­teurs n’a pas été oubliée. Pour certains, ce retour­ne­ment de situa­tion est même diffi­cile à croire.

« Vous êtes assis ? Wawrinka a sa wild card pour l’US Open ! À se demander si les orga­ni­sa­teurs, s’étant telle­ment fait pourrir, n’ont pas demandé à Kypson de se trouver une bles­sure pour libérer son invi­ta­tion. Sans rire, le scénario semble irréel. Happy end. Stan va jouer », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X. 

Après la polé­mique, le Suisse a donc fina­le­ment obtenu ce qu’il espé­rait : une dernière appa­ri­tion à l’US Open (30 août au 13 septembre). 

Publié le mercredi 26 août 2026 à 18:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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