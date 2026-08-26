Alors que la décision de l’US Open de ne pas inviter Stanislas Wawrinka pour sa dernière saison avait fait polémique et suscité de nombreuses critiques dans le monde du tennis, le vainqueur du tournoi en 2016 a finalement reçu une wild card après le forfait de Patrick Kypson (116e mondial).
Une nouvelle qui a évidemment réjoui les observateurs, même si la décision initiale des organisateurs n’a pas été oubliée. Pour certains, ce retournement de situation est même difficile à croire.
« Vous êtes assis ? Wawrinka a sa wild card pour l’US Open ! À se demander si les organisateurs, s’étant tellement fait pourrir, n’ont pas demandé à Kypson de se trouver une blessure pour libérer son invitation. Sans rire, le scénario semble irréel. Happy end. Stan va jouer », a réagi le journaliste Benoît Maylin sur le réseau social X.
😳 Vous êtes assis ?— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 26, 2026
Wawrinka a sa wild card pour l’US Open !
À se demander si les organisateurs, s’étant tellement fait pourrir, n’ont pas demandé à Kypson de se trouver une blessure pour libérer son invitation.
Sans rire, le scénario semble irréel.
Happy end.
Stan va jouer. pic.twitter.com/aqq8XC5GnK
Après la polémique, le Suisse a donc finalement obtenu ce qu’il espérait : une dernière apparition à l’US Open (30 août au 13 septembre).
Publié le mercredi 26 août 2026 à 18:51