Quelques minutes après avoir aban­donné suite à la perte du deuxième set face à Corentin Moutet, ce lundi au premier tour de l’US Open, Stan Wawrinka a reconnu en confé­rence de presse que la fin de sa carrière se rappro­chait inexo­ra­ble­ment. À 37 ans, le Suisse sait que ses jours sont comptés même s’il espère encore réaliser quelques coups.

« Oui, bien sûr, si je parle de moi, je me rapproche de la fin. Ça, c’est sûr. J’ai été blessé pendant plus d’un an. Il m’a fallu du temps pour me sentir mieux physi­que­ment et sur le plan du tennis. J’aime toujours le jeu et je veux concourir encore un peu avant d’ar­rêter. Pour moi, même si j’aime ce que je fais, je veux conti­nuer un peu plus long­temps, c’est sûr. J’ai besoin d’avoir des résul­tats aussi, parce que vous ne pouvez pas conti­nuer à être en tournée et à perdre. Mais je vois que je joue et que je me sens mieux. Même si je ne gagne pas encore, je sais que je vais bientôt rega­gner des matchs. C’est certain. Oui, je sais que je suis plus proche de la fin. Ça, c’est sûr. C’est une réalité. Je ne pourrai jamais jouer aussi bien que je l’ai fait dans ma carrière, parce que je vieillis, mais je crois que j’ai encore de bons et grands résul­tats en moi, et c’est pour­quoi je continue à me battre un peu. »