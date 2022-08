Battu dès le premier tour de l’US Open par Corentin Moutet après avoir jété l’éponge à la fin de la deuxième manche ce lundi, Stan Wawrinka, après avoir refusé de se comparer à Rafael Nadal et évoqué la fin de sa carrière de plus en plus proche, est égale­ment revenu sur le prochain retour à la compé­ti­tion d’un certain Roger Federer

« Cela fait trop long­temps qu’il n’est pas venu sur le circuit, alors j’es­père qu’il reviendra bientôt. Bien sûr, il nous manque à tous, comme aux fans, aux tour­nois, aux joueurs, nous voulons tous le voir revenir jouer, et j’es­père qu’il le fera bientôt. »