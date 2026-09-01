Stan Wawrinka aime profondément le tennis et souhaite prolonger le plaisir aussi longtemps que son corps le lui permettra. Malheureusement, à 41 ans, cela devient forcément de plus en plus compliqué pour le Suisse.
Après sa défaite au premier tour face à Matteo Berrettini, l’organisation lui avait préparé un bel hommage. Très ému lors de son interview sur le court, Wawrinka a tenu à remercier chaleureusement les organisateurs pour la wild‐card qui lui a permis de disputer le tournoi et, surtout, de participer aux quatre tournois du Grand Chelem cette année.
« Je voulais encore remercier les organisateurs. La wild‐card a vraiment été un cadeau pour moi. C’était important d’avoir une dernière opportunité de disputer les quatre tournois du Grand Chelem la même année.Je vais vraiment me sentir mal de ne plus pouvoir revenir ici. Vous allez me manquer, tout cela va me manquer.J’aime tellement ce jeu que j’ai envie de repousser mes limites physiques jusqu’au bout. Merci de m’avoir soutenu pendant toutes ces années » a déclaré Wawrinka.
Des mots forcément chargés d’émotion qui ressemblent de plus en plus à ceux d’un joueur conscient que la fin approche. La retraite semble désormais se rapprocher sérieusement pour Stan Wawrinka…
Publié le mardi 1 septembre 2026 à 09:09