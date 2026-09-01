Stan Wawrinka aime profon­dé­ment le tennis et souhaite prolonger le plaisir aussi long­temps que son corps le lui permettra. Malheureusement, à 41 ans, cela devient forcé­ment de plus en plus compliqué pour le Suisse.

Après sa défaite au premier tour face à Matteo Berrettini, l’organisation lui avait préparé un bel hommage. Très ému lors de son inter­view sur le court, Wawrinka a tenu à remer­cier chaleu­reu­se­ment les orga­ni­sa­teurs pour la wild‐card qui lui a permis de disputer le tournoi et, surtout, de parti­ciper aux quatre tour­nois du Grand Chelem cette année.

Stan Wawrinka vient de disputer son dernier match en Grand Chelem 🥺



Très ému, le Suisse, battu au 1er tour de l’US Open par Berrettini, fait ses adieux 🫶 pic.twitter.com/7qqd7jpAzT — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 31, 2026

« Je voulais encore remer­cier les orga­ni­sa­teurs. La wild‐card a vrai­ment été un cadeau pour moi. C’était impor­tant d’avoir une dernière oppor­tu­nité de disputer les quatre tour­nois du Grand Chelem la même année.Je vais vrai­ment me sentir mal de ne plus pouvoir revenir ici. Vous allez me manquer, tout cela va me manquer.J’aime telle­ment ce jeu que j’ai envie de repousser mes limites physiques jusqu’au bout. Merci de m’avoir soutenu pendant toutes ces années » a déclaré Wawrinka.

Des mots forcé­ment chargés d’émotion qui ressemblent de plus en plus à ceux d’un joueur conscient que la fin approche. La retraite semble désor­mais se rappro­cher sérieu­se­ment pour Stan Wawrinka…