Interrogé sur la pour­suite de sa carrière, Stan est prag­ma­tique. Incité à s’ins­pirer par le parcours de Rafael Nadal, le Suisse a aussi clai­re­ment mis les choses au point.

« Je sais que je suis plus proche de la fin. Ça, c’est sûr. C’est une réalité. Je ne pourrai jamais jouer aussi bien que je l’ai fait dans ma carrière, parce que je vieillis, mais je crois que j’ai encore de bons et grands résul­tats en moi, et c’est pour­quoi je continue à me battre un peu. Quand à l’idée de prendre exemple sur Nadal, cela n’a pas de sens, il est unique il est dans un autre monde et il le sera toujours jusqu’à la fin de sa carrière »