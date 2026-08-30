Stan Wawrinka est passé par toutes les émotions en l’es­pace de quelques heures.

De retour en Suisse après avoir appris qu’il n’était pas invité par l’or­ga­ni­sa­tion de l’US Open, le vain­queur de l’édi­tion 2016 a fina­le­ment été repêché suite au forfait de l’Américain Kypson.

Après avoir fait chemin inverse, « Stan The Man » s’est présenté en confé­rence de presse avant d’af­fronter Matteo Berrettini dans l’un des chocs du premier tour.

« Ça a été un peu les montagnes russes, bien sûr, parce que je suis rentré chez moi lundi soir depuis New York. Pour moi, à ce moment‐là, c’était la fin de ma carrière dans les tour­nois du Grand Chelem. J’aurais adoré être ici. J’ai donc dû accepter ces émotions liées au fait de ne pas avoir obtenu de wild card, et ça ne me posait pas de problème. En fin de compte, je dis toujours que la seule façon d’être sûr de parti­ciper à un tournoi, c’est d’avoir le clas­se­ment néces­saire. Je savais que je n’étais pas direc­te­ment sur la liste, donc j’espérais une wild card, mais je sais aussi que les wild cards ne sont pas garan­ties. Ne pas l’avoir n’était pas un problème pour moi. J’étais simple­ment triste de ne pas pouvoir faire mes adieux à New York et à l’US Open. J’ai reçu l’appel mercredi soir ou mercredi après‐midi, alors que j’étais dans les montagnes suisses. Bien sûr, j’étais heureux et j’ai dû orga­niser rapi­de­ment mon retour. »