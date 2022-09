Enchaîner après avoir battu Rafael Nadal dans un tournoi du Grand Chelem n’est jamais simple. Frances Tiafoe l’a fait en se débar­ras­sant en trois sets d’Andrey Rublev, en propo­sant un niveau de jeu phéno­ménal à certains moments clefs du match, notam­ment lors du tie‐break de la deuxième manche.

Avant la demi‐finale de l’Américain contre Carlos Alcaraz (dans la nuit de vendredi à samedi aux alen­tours d’une heure du matin en France), son entraî­neur, Wayne Ferreira, a expliqué comment ils avaient géré le succès contre l’homme aux 22 Majeurs.

« La diffi­culté, c’est que Rafa est le meilleur joueur qu’il ait jamais battu. Mettre ça de côté et rejouer deux jours plus tard, c’est très, très diffi­cile. Alors nous avons essayé de le laisser savourer ce moment tout en passant à autre chose. Je dois dire qu’il l’a parfai­te­ment fait aujourd’hui. Maintenant, il est en demi‐finale et il faut encore passer à autre chose. Et ce ne sera pas plus simple », a confié l’an­cien numéro 6 mondial, aux côtés de Tiafoe depuis début 2020.