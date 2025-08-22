À l’approche de l’US Open, dont le tirage au sort est sorti hier, Mats Wilander, consultant pour TNT Sport durant Fuhsing Meadows, est revenu sur le succès de Carlos Alcaraz.
Le Suédois voit très grand pour l’avenir de « Carlitos » :
« J’adore entendre parler de son ambition. Et je pense qu’il est déjà en passe de devenir l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Et tant que nous n’aurons que Jannik Sinner comme adversaire sérieux – car cela semble être le cas ces dernières années -, je pense que nous devrons parler de Carlitos Alcaraz comme l’un des plus grands de notre sport. Mais je pense que Carlos Alcaraz va bien au‐delà de cela. Pour moi, s’il peut rejoindre la course au titre de plus grand joueur de tous les temps, ce serait formidable. Mais il apporte tellement sur le court que je pense qu’au final, cela n’a pas vraiment d’importance. Pour moi, il fait déjà partie des plus grands joueurs de tous les temps en raison de l’intérêt qu’il suscite. Est‐il l’un des meilleurs de tous les temps ? Nous le saurons dans cinq, six ou sept ans. »
Des propos qui louent le succès et le palmarès de l’Espagnol, déjà bien garnis pour ses 22 ans.
Reste désormais à savoir si le récent vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati parviendra à maintenir ses résultats sur le long terme, car la longévité et la régularité sont des facteurs clés pour égaler ou dépasser les plus grands de ce sport.
Publié le vendredi 22 août 2025 à 08:11