À l’ap­proche de l’US Open, dont le tirage au sort est sorti hier, Mats Wilander, consul­tant pour TNT Sport durant Fuhsing Meadows, est revenu sur le succès de Carlos Alcaraz.

Le Suédois voit très grand pour l’avenir de « Carlitos » :

« J’adore entendre parler de son ambi­tion. Et je pense qu’il est déjà en passe de devenir l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Et tant que nous n’au­rons que Jannik Sinner comme adver­saire sérieux – car cela semble être le cas ces dernières années -, je pense que nous devrons parler de Carlitos Alcaraz comme l’un des plus grands de notre sport. Mais je pense que Carlos Alcaraz va bien au‐delà de cela. Pour moi, s’il peut rejoindre la course au titre de plus grand joueur de tous les temps, ce serait formi­dable. Mais il apporte telle­ment sur le court que je pense qu’au final, cela n’a pas vrai­ment d’im­por­tance. Pour moi, il fait déjà partie des plus grands joueurs de tous les temps en raison de l’in­térêt qu’il suscite. Est‐il l’un des meilleurs de tous les temps ? Nous le saurons dans cinq, six ou sept ans. »

Des propos qui louent le succès et le palmarès de l’Espagnol, déjà bien garnis pour ses 22 ans.

Reste désor­mais à savoir si le récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati parviendra à main­tenir ses résul­tats sur le long terme, car la longé­vité et la régu­la­rité sont des facteurs clés pour égaler ou dépasser les plus grands de ce sport.