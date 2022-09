Dans les colonnes de L’Equipe, Mats Wilander a analysé la défaite de Caroline Garcia face à Ons Jabeur aux portes de la finale de l’US Open. Pour le consul­tant suédois, septuple vain­queur en Grand Chelem, la Française doit être capable de s’adapter tacti­que­ment les jours où elle rencon­trera des diffi­cultés à déployer son jeu parti­cu­liè­re­ment agressif.

« À présent, elle doit trouver comment jouer quand ça ne se passe pas comme prévu. Quel est le plan B ? Pour l’ins­tant, il n’y a pas de plan B. Pour s’en sortir face à Jabeur ou, plus globa­le­ment, dans un mauvais jour, la prochaine étape c’est de réaliser : « Ok, je suis légè­re­ment trop agres­sive, je fais un peu trop de fautes ou mon adver­saire m’empêche d’être aussi agres­sive que je le souhai­te­rais. » Si Caroline pour­suit dans cette direc­tion, elle doit aussi prendre conscience que, parfois, ça ne marche pas. Et, dans ce cas, frapper légè­re­ment moins fort dans la même posi­tion ou reculer un peu pour se donner plus de temps. Mettre un peu plus de sécu­rité dans ses frappes. Ce sont deux solu­tions pour corriger ce problème, parti­cu­liè­re­ment au retour, quand le service de ton adver­saire te met en diffi­culté. Même au cours d’un point, tu peux effec­tuer des petits ajus­te­ments : par exemple, reculer un peu au retour puis, à nouveau, agresser. Elle peut aussi jouer davan­tage en fonc­tion du score. »