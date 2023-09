Plutôt discret pendant l’US Open, Mats Wilander a néan­moins réagi pour Eurosport au 24e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic, tombeur en trois sets de Daniil Medvedev en finale de l’US Open.

« C’est incroyable de le voir remporter un nouveau Grand Chelem après un match extra­or­di­naire. Nous devons dire que Novak mérite l’at­mo­sphère et l’amour qu’il reçoit de New York. Gagner des tour­nois du Grand Chelem est une chose, mais rede­venir numéro un mondial au sein d’un groupe de jeunes, comme Daniil Medvedev, c’est extra­or­di­naire. Cela signifie que vous gagnez régu­liè­re­ment sur toutes les surfaces et contre tous les adver­saires », a souligné le septuple lauréat en Grand Chelem.

Nole a en effet retrouvé sa place de numéro 1 mondial ce lundi. Il va vivre sa 390e semaine en tête du clas­se­ment ATP !