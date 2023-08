Carlos Alcaraz, cham­pion en titre de l’US Open, n’a que 20 ans et pour­tant il est déjà une « légende » du tennis. C’est en tout cas ce que Mats Wilander a déclaré pour Eurosport. L’Espagnol tentera d’ailleurs de devenir le premier joueur à remporter deux titres consé­cu­tifs à New‐York depuis que Roger Federer a réussi à en gagner cinq entre 2004 et 2008.

« C’est déjà une telle légende à cause de la façon dont il agit, de la façon dont il est sur le terrain, de la façon dont vous vous inspirez simple­ment en le regar­dant jouer. Je suis sûr qu’il a encore 12, 13, 14, 15 ans devant lui et qu’il va gagner beau­coup. Il peut tout faire. Il nous a montré main­te­nant qu’il est un combat­tant. Il est aussi grand combat­tant que les trois grands. Il sera là quoi qu’il arrive tant qu’il est en bonne santé. Il est si mature, détendu, si passionné, si concentré, si bon, si conta­gieux pour les gens. Je n’ai jamais vu un joueur de tennis comme ça, et je dois inclure Federer, Nadal et Djokovic. Alcaraz est à un niveau diffé­rent à ce stade de sa carrière. »