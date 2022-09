Au micro d’Eurosport, Mats Wilander a rendu un magni­fique hommage à la « reine » Serena Williams, éliminée au 3e tour de l’US Open pour l’ul­time tournoi de sa carrière. Le décla­ra­tion du consul­tant suédois vaut le détour. Il utilise les mots justes. Extrait.

« Serena a telle­ment compté pour le tennis et le monde, mais aussi pour l’Amérique. Je regar­dais la foule et il y avait telle­ment de gens ici qui n’avaient jamais assisté à un match de tennis aupa­ra­vant – ils ne savaient pas quel était le score, ils parlaient à travers les points – elle a juste amené le tennis à un niveau complè­te­ment nouveau et a trans­cendé le sport. Nous nous souvien­drons toujours de Serena en tant que personne. Bien sûr, le service de Serena Williams est abso­lu­ment magni­fique, mais nous nous souvien­drons surtout d’elle pour son esprit de combat. Elle l’a encore montré, elle a refusé de s’en aller. Incroyable. Je dois dire que je suis telle­ment impres­sionné par la façon dont elle a abordé tout ce parcours en jouant ces trois matchs. Il est clair qu’elle ne voulait pas perdre, mais elle n’est jamais arrivée au point où elle était déses­pérée. L’équilibre était parfait. Elle a donné aux gens l’es­poir de remporter l’US Open, mais la réalité est que cela n’a pas vrai­ment d’im­por­tance car nous regar­dons Serena peut‐être pour la dernière fois. Je suis telle­ment impres­sionnée non seule­ment par sa gran­deur, mais aussi par son état d« esprit. Je n’en reviens pas. »