Interrogé par Eurosport, Mats Wilander a donné ses pronos­tics pour l’US Open. Le consul­tant suédois se pose notam­ment des ques­tions sur la forme de Daniil Medvedev qui marque le pas.

« On pensait qu’il sorti­rait du lot il y a un an. Je ne sais pas ce qu’il se passe : peut‐être que la guerre l’af­fecte ? Il semble avoir un peu perdu la main, mais il reste le favori par rapport aux autres. Le problème, c’est qu’il n’a pas été capable de dominer le circuit de façon régu­lière depuis sa victoire à l’US Open. Et je pense que c’est un préa­lable. Sur le circuit, il peut perdre contre beau­coup de joueurs, même en dehors des Grands Chelems »