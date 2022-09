Toujours sur Eurosport, Mats Wilander s’est montré dithy­ram­bique au moment de s’ex­primer sur Frances Tiafoe, tombeur en trois sets d’Andrey Rublev en quarts de finale, après avoir sorti Rafael Nadal en huitièmes.

« C’était un effort incroyable. Et quand on le regarde jouer, on n’a pas l’im­pres­sion qu’il surjoue. Son revers est magni­fique, et pas seule­ment la frappe elle‐même, mais la varia­tion sur le revers est quelque chose que nous atten­dions, je pense, depuis un certain temps. Nous savons qu’il en est capable, mais il a ajouté des km/h sur son premier service. Son coup droit est abso­lu­ment génial. Il peut le frapper à plat, il peut le frapper avec des effets, et nous n’avons même pas parlé de son mouve­ment. Il est rapide comme l’éclair. Cela a donc été long à venir, d’une certaine manière, mais main­te­nant nous savons qu’il en est capable », a analysé le septuple vain­queur en Grand Chelem.

Pour rappel, Tiafoe va défier Carlos Alcaraz dans la nuit de vendredi à samedi (aux alen­tours de 1h du matin en France) pour une place en finale de l’US Open.