Dans une chro­nique écrite pour L’Equipe avant le début de l’US Open (24 août au 7 septembre), le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander souligne l’im­por­tance de Novak Djokovic pour Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« J’ai aussi envie de remer­cier Djokovic d’être encore là parce qu’il les oblige à réflé­chir. Le jeu est devenu si rapide qu’il laisse très peu de temps à la réflexion. Tu es en perma­nence dans la réac­tion. Novak, lui, t’oblige à te creuser les méninges. Il va frapper quelques slices de revers puis prendre la balle très tôt et, soudai­ne­ment, jouer très agres­si­ve­ment… Il y a plusieurs Djokovic et ce qu’il fait aujourd’hui est plus impor­tant que tout ce qu’il a accompli aupa­ra­vant : il pousse les deux autres, les contraint à progresser. Parce que, quand tu es numéro 1 ou 2 mondial, tu ne veux pas et tu ne peux pas perdre contre un joueur de 38 ans. En fait, par sa présence, Novak rend le jeu meilleur. »