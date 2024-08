Consultant chez nos confrères d’Eurosport et présent à New‐York pour l’US Open, Mats Wilander s’est exprimé sur Carlos Alcaraz qu’il voit devenir l’un des meilleurs joueurs de l’his­toire grâce notam­ment à sa palette de coups exceptionnelle.

« C’est un artiste, il est passionné et peut frapper tous les coups. Nous savons main­te­nant qu’il a un peu de colère, comme la plupart des jeunes de 21 ans. Cela montre sa fougue. Le public lui donne beau­coup d’énergie. Mais je pense qu’il ressent une certaine pres­sion. Quand je le regarde jouer, je m’at­tends à ce qu’il se passe des choses qui ne se sont jamais produites sur un court de tennis aupa­ra­vant. Et je ne m’at­ten­dais pas à cela de la part de Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Andy Murray. Parfois, Roger Federer a su créer des moments comme celui‐ci grâce à son niveau. La finale de l’US Open 2022 a fait de Carlos Alcaraz une super­star. Le niveau était si élevé et c’est pour­quoi nous sommes tous si excités. »