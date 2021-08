Dans une inter­view accordée à Punto de Break, Mats Wilander s’est montré plutôt pessi­miste sur l’avenir de Novak Djokovic, même s’il le voit gagner un 21e Grand Chelem, que ce soit à l’US Open ou plus tard. Pour le Suédois, les Daniil Medvedev, Alexander Zverev ou encore Stefanos Tsitsipas ont pris une autre dimension.

« Je ne serais pas surpris qu’il gagne l’US Open et qu’il ne gagne plus d’autre Grand Chelem. Je pense qu’il sera très diffi­cile pour Novak de rester au top trop long­temps, à cause de ces nouveaux joueurs. Il y a telle­ment de bons joueurs dans cette prochaine géné­ra­tion… Ils jouent des matchs impor­tants, ils prennent des risques, ils servent le feu, ils jouent agressif, ils sont plus grands, même s’ils bougent moins bien et ils ne sont pas si forts menta­le­ment, je pense que ce sera diffi­cile pour Novak. Je pense que, curieu­se­ment pour Novak, la terre battue et le gazon seront les deux surfaces les plus faciles pour lui, tandis que les courts en dur sont les préférés de tous. Il y a très peu de joueurs qui peuvent jouer sur terre battue et très peu de joueurs qui peuvent jouer sur gazon ».