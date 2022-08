Si Caroline Garcia n’avait pas assez de pres­sion sur les épaules à l’US Open après son titre à Cincinnati, Mats Wilander vient de lui en rajouter. Le septuple vain­queur en Grand Chelem a encensé la Français au micro d’Eurosport en la compa­rant notam­ment à Stanislas Wawrinka, déten­teur de trois Majeurs.

« Elle a eu une grande carrière. Elle a fait partie du top 10. Mais nous pensons, ou du moins les médias fran­çais le pensent, qu’elle n’a pas répondu aux attentes du public. Et main­te­nant elle y arrive. Donc il n’y aucune raison pour qu’elle ne puisse pas être une menace pour gagner un Grand Chelem. Stan Wawrinka l’a fait à un moment très tardif de sa carrière (à presque 29 ans, comme Garcia actuel­le­ment, ndlr). Et Garcia me fait beau­coup penser à lui. Elle est telle­ment forte menta­le­ment, elle prend du plaisir, et je pense que c’est la grande diffé­rence. Elle peut faci­le­ment devenir la cham­pionne de l’US Open et ce serait l’un des joueurs les plus exci­tants de mes 15 années à Eurosport car c’est une joueuse formi­dable », s’est enflammé le consul­tant suédois.