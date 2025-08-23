Carlos Alcaraz et Jannik Sinner seront évidemment les grands favoris de cette édition de l’US Open 2025. Pour Mats Wilander, consultant Eurosport pendant la dernière levée du Grand Chelem, Alexander Zverev sera un sérieux outsider à surveiller.
D’autant plus que le numéro trois mondial a affiché son ambition de changer son jeu, lui qui est souvent trop passif dans les échanges contre ses deux rivaux. Quelques semaines plus tôt, le champion Olympique 2021 s’entraînait à la Rafa Nadal Academy, sous la supervision de Toni Nadal, afin d’être plus agressif sur le court. Reste à savoir si cette mue de l’Allemand sera perceptible à Flushing Meadows.
« Il ne faut jamais sous‐estimer Alexander Zverev. Il est toujours là, il se qualifie pour les derniers tours. Pour moi, il reste donc un favori secret dans les tournois du Grand Chelem, car il sait ce qu’il fait. Seulement, il est confronté à deux joueurs incroyables. Grâce à l’aide de Toni Nadal, on voit que Sascha s’efforce d’être plus agressif sur le court. Il n’est pas si facile de changer soudainement son style. Il y aura donc de petits changements qui ne seront pas perceptibles à l’œil nu. Mais nous savons qu’il en est capable. Sascha est arrivé à un moment de sa carrière où il doit prendre quelques risques. Il doit aussi faire des erreurs, car il doit jouer de manière plus agressive pour battre Alcaraz et Sinner. Ils ne se battent pas eux‐mêmes. Zverev a le jeu, la technique, les coups ».
Publié le samedi 23 août 2025 à 16:50