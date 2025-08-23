Carlos Alcaraz et Jannik Sinner seront évidem­ment les grands favoris de cette édition de l’US Open 2025. Pour Mats Wilander, consul­tant Eurosport pendant la dernière levée du Grand Chelem, Alexander Zverev sera un sérieux outsider à surveiller.

D’autant plus que le numéro trois mondial a affiché son ambi­tion de changer son jeu, lui qui est souvent trop passif dans les échanges contre ses deux rivaux. Quelques semaines plus tôt, le cham­pion Olympique 2021 s’en­traî­nait à la Rafa Nadal Academy, sous la super­vi­sion de Toni Nadal, afin d’être plus agressif sur le court. Reste à savoir si cette mue de l’Allemand sera percep­tible à Flushing Meadows.

« Il ne faut jamais sous‐estimer Alexander Zverev. Il est toujours là, il se qualifie pour les derniers tours. Pour moi, il reste donc un favori secret dans les tour­nois du Grand Chelem, car il sait ce qu’il fait. Seulement, il est confronté à deux joueurs incroyables. Grâce à l’aide de Toni Nadal, on voit que Sascha s’ef­force d’être plus agressif sur le court. Il n’est pas si facile de changer soudai­ne­ment son style. Il y aura donc de petits chan­ge­ments qui ne seront pas percep­tibles à l’œil nu. Mais nous savons qu’il en est capable. Sascha est arrivé à un moment de sa carrière où il doit prendre quelques risques. Il doit aussi faire des erreurs, car il doit jouer de manière plus agres­sive pour battre Alcaraz et Sinner. Ils ne se battent pas eux‐mêmes. Zverev a le jeu, la tech­nique, les coups ».