Wilander : « Je pense que la course au GOAT entre Nadal, Djokovic et Federer devient sans importance étant donné que Novak n’est pas autorisé à jouer »

Pour Mats Wilander, s’ex­pri­mant sur Eurosport, la course au GOAT entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic est faussée. Si les obser­va­teurs consi­dèrent le nombre de titres du Grand Chelem comme le prin­cipal critère dans cette bataille pour devenir le plus grand de l’Histoire, alors le fait que Nole ne puisse pas jouer ni l’Open d’Australie ni l’US Open devrait clore le débat selon le Suédois.

« Je pense que que la course au GOAT entre Nadal, Djokovic et Federer devient sans impor­tance parce que Novak n’est pas auto­risé à jouer. Je pense simple­ment que nous allons parler des trois plus grands joueurs mascu­lins de tous les temps qui ont joué en même temps. Je pense que c’est ce dont nous nous souvien­drons », a déclaré le septuple cham­pion du Grand Chelem.