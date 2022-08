Wilander : « Les joueurs ne savaient pas vraiment comment jouer contre Medvedev avant sa défaite contre Nadal en finale de l’Open d’Australie »

Après avoir remis en ques­tion la crédi­bi­lité du débat du GOAT suite au forfait de Novak Djokovic pour l’US Open à cause d’une histoire de vacci­na­tion, Mats Wilander a cette fois été inter­rogé sur l’ac­tuel numéro 1 mondial, Daniil Medvedev.

Et d’après le Suédois, la défaite face à Rafael Nadal en finale de l’Open d’Australie a freiné tacti­que­ment le Russe qui est un peu retombé dans ses « travers » lors de cette rencontre contrai­re­ment à ce qu’il avait déve­loppé en finale de l’US Open quelques mois plus tôt contre Novak Djokovic.

« Je pense que les joueurs ne savaient pas vrai­ment comment jouer contre Medvedev avant sa défaite face à Nadal en finale de l’Open d’Australie. Parce qu’il est très diffi­cile de jouer contre lui. Il est si peu ortho­doxe dans sa façon de frapper la balle, de se déplacer, de balancer sa raquette, de se tenir dans le court et de servir. Je veux dire, nous n’avons jamais vu quel­qu’un comme Medvedev aupa­ra­vant. Et je pense que les joueurs ne savent pas comment jouer contre lui, ou du moins ne savaient pas comment jouer contre lui. Et je pense que le déve­lop­pe­ment de ce style de tennis a été freiné, notam­ment en finale à Melbourne. Et j’ai l’im­pres­sion qu’il ne s’est pas déve­loppé de manière agres­sive, tacti­que­ment comme il le faisait jusqu’à l’US Open l’année dernière. Et soudain, tout s’est arrêté. Et je pense qu’il l’a compris car il recom­mence à jouer un peu comme avant, et les joueurs vont le comprendre parce que ce n’est pas si compliqué. »